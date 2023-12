Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana (IDF) susține ca un comandant Hamas a fost ucis in urma unui atac aerian. Reprezentanții Forțelor de Aparare ale Israelului IDF au afirmat ca au ucis un comandant Hamas intr-un atac aerian, potrivit Sky News. Haitham Khuwajari era comandantul batalionului Shati al Hamas, iar militanții…

- Hamas a eliberat 24 de ostatici vineri, in prima zi a armistițiului cu Israel. Este vorba despre 13 israelieni - mame, copiii mici și femei varstnice -, precum și 11 cetațeni straini. In schimb, Israelul a eliberat 39 de prizonieri palestinieni din inchisorile sale, conform acordului. Ostaticii eliberați…

- Mohammed Abu Salmiya, directorul spitalului Al-Shifa din orașul Gaza, și alți medici ai unitații medicale au fost arestați, au confirmat joi Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) și Shin Bet, agenția de securitate a țarii, relateaza The Times of Israel, Jerusalem Post și CNN.Intr-o declarație comuna,…

- ONU anunta ca 88 de membri ai personalului agenției sale pentru refugiați palestinieni, UNRWA, au fost uciși de la inceputul razboiului, fiind "cel mai mare numar de decese inregistrat vreodata de ONU intr-un singur conflict". Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) desfașoara o lovitura semnificativa…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au publicat sambata, 28 octombrie, imagini video de la interogatoriul militanților Hamas care au participat la masacrul din 7 octombrie din sudul Israelului și care au fost prinși, imagini in care aceștia confirma ca gruparea islamista palestianiana are o ascunzatoare…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au publicat sambata imagini cu forțe terestre implicate in operațiunile din Fașia Gaza in timpul nopții, relateaza publicația The Times of Israel, adaugand ca operațiunile continua și astazi.In imaginile publicate de IDF pe rețeaua X, fostul Twitter, apar trupe…

- Forțele israeliene au intrat pentru a doua noapte consecutiva in Gaza, lovind mai multe poziții Hamas, in vreme ce avioanele și dronele au continuat sa bombardeze din aer țintele, pe masura ce ONU anunța ca situația civililor din Fașie este tot mai dificila. Ulterior, armata israeliana a anunțat un…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a avertizat marti, 24 octombrie, Iranul, spunand ca Statele Unite vor actiona rapid si „decisiv" in cazul oricarui atac, informeaza agențiile AFP si Reuters, preluate de Agerpres.Blinken s-a adresat Consiliului de Securitate al ONU pe fondul ingrijorarilor…