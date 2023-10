Stiri pe aceeasi tema

- Israelul va incepe "operațiuni militare semnificative" in Gaza dupa ce va vedea ca civilii au parasit zona, a declarat pentru CNN purtatorul de cuvant al forțelor de aparare israeliene (IDF), Jonathan Conricus, scrie Rador Radio Romania."Este foarte important ca oamenii din Gaza sa știe ca am fost…

- Portavionul USS Eisenhower se pregateste sa plece spre estul Mediteranei pentru a se alatura grupului de lupta al portavionului USS Ford, care a ajuns acolo la inceputul acestei saptamani, afirma ABC News, citand doi oficiali americani, intre care unul de rang inalt, scrie news.ro.Oficialii americani…

- Statele Unite ale Americii, care au trimis deja un grup aeronaval in apropierea Israelului, sunt pregatite sa trimita, "daca este necesar", un al doilea portavion in scopuri de descurajare, a declarat miercuri, 11 octombrie, un purtator de cuvant al Casei Albe, informeaza AFP, potrivit Agerpres.John…

- SUA trimite un al doilea portavion in zona conflictului dintre Israel și Hamas, dar inca nu s-a luat decizia daca va fi amplasat sau nu in estul Mediteranei.Marți, USS Gerald R Ford a ajuns in estul Mediteranei. Oficialii SUA l-au descris ca fiind un "element de descurajare" pentru orice actor care…

- Numarul persoanelor decedate in Israel din cauza atacului lansat sambata de miscarea palestiniana Hamas a urcat la cel putin 1.200, a anuntat miercuri dimineata, 11 octombrie, purtatorul de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), Jonathan Conricus, care a caracterizat acest bilant drept ”uluitor…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca a ordonat „mai multe masuri de consolidare a poziției Departamentului Apararii in regiune pentru a susține eforturile de descurajare regionala". „Am ordonat deplasarea Grupului de atac al portavioanelor USS Gerald R. Ford in Mediterana…

- Este posibil ca pana la 100 de ostatici israelieni, inclusiv femei și copii, sa fi fost luați in Gaza de catre Hamas, ceea ce complica enorm orice operațiune militara israeliana de eliberare a acestora, noteaza The Guardian.Pe fondul imaginilor șocante cu soldați și civili israelieni ingroziți -…

