Supraaglomerate: porturile din Mediterana au devenit o amenințare pentru lanțul de aprovizionare Porturile de containere din jurul Mediteranei de Vest sunt pline pana la refuz, ceea ce ridica riscul unor costuri de inventar mai mari și a unor penurii de componente pentru comercianții cu amanuntul și producatorii europeni. Directorii de porturi se confrunta cu depozite supraaglomerate și cu așteptari pentru acostarea navelor in urma atacurilor rebelilor Houthi […] The post Supraaglomerate: porturile din Mediterana au devenit o amenințare pentru lanțul de aprovizionare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

