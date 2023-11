Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reafirmat duminica, intr-o discuție cu piloții de la o baza aeriana, ca „nu va exista nicio incetare a focului fara intoarcerea ostaticilor” ținuți de Hamas in Fașia Gaza. Tot duminica, armata israeliana a cerut ca Hamas sa nu mai foloseasca spitalele din Gaza…

- „Razboiul nostru este cu Hamas, nu cu civilii din Gaza”, a declarat duminica, 5 noiembrie, purtatorul de cuvant al Forțelor de Aparare ale Israelului (IDF), Daniel Hagari, cerand gruparii sa nu mai foloseasca unitațile medicale din Fașie „pentru a-și ascunde infrastructurile teroriste”, relateaza The…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au publicat sambata, 28 octombrie, imagini video de la interogatoriul militanților Hamas care au participat la masacrul din 7 octombrie din sudul Israelului și care au fost prinși, imagini in care aceștia confirma ca gruparea islamista palestianiana are o ascunzatoare…

- Forțele israeliene au intrat pentru a doua noapte consecutiva in Gaza, lovind mai multe poziții Hamas, in vreme ce avioanele și dronele au continuat sa bombardeze din aer țintele, pe masura ce ONU anunța ca situația civililor din Fașie este tot mai dificila. Ulterior, armata israeliana a anunțat un…

- Forțele de Aparare ale Israelului anunta, marți, ca au efectuat lovituri impotriva a aproximativ 400 de ținte Hamas din Fașia Gaza in ultima zi. Tot astazi, 24 octombrie, armata israeliana a transmis ca este "pregatita și hotarata" pentru urmatoarea etapa a razboiului. Luni seara, doua femei, in varsta…

- Directorul punctelor de trecere a frontierei in Fasia Gaza numit de catre miscarea islamista palestiniana Hamas, Fouad Abu Btihan, a fost ucis intr-un atac aerian israelian in Fasia Gaza, anunta marti postul de radio al Hamas, relateaza Reuters. Potrivit postului de radio, unii dintre colaboratorii…

- Trupele israeliene au efectuat "raiduri locale" in ultimele 24 de ore in Fașia Gaza, au anunțat vineri, 13 octombrie, Forțele de Aparare ale Israelului (IDF), relateaza CNN și Sky News, care noteaza ca acesta poate constitui primul indiciu al trecerii la ofensiva terestra anticipata in enclava dens…

- Purtatorul de cuvant principal al Forțelor de Aparare ale Israelului, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat ca armata a recaștigat controlul asupra graniței cu Gaza, dupa ce teroriștii Hamas au aruncat in aer secțiuni ale gardului de frontiera in timpul atacului de sambata dimineața, transmite The…