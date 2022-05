Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, si-au afisat luni seara „deplinul sprijin” pentru Ucraina mergand impreuna sub Poarta Brandenburg din Berlin, simbol al Razboiului Rece si iluminat pentru ocazie in culorile tarii invadate de Rusia, a constatat AFP. „Sprijin deplin…

- Vladimir Putin a declarat joi ca Moscova va depune eforturi pentru a-și redirecționa energia spre est, in timp ce țarile europene incearca sa reduca dependența de exporturile rusești, adaugand ca Europa nu va putea evita complet gazul rusesc imediat, scrie Reuters. Rusia, care reprezinta aproximativ…

- Poate ca nu ai fost mulțumit ca ai avut frig in casa iarna trecuta, dar tot client Termoeneregetica ramai. Consilierii generali ai PNL și cei ai USR, in cardașie cu primarul Nicușor Dan, au decis ca bucureștenii sa plateasca de 3 de ori mai mult pentru termoficare. Edilul-șef spune ca nu mai are bani,…

- Imaginile din satelit difuzate de Maxar Technologies luni (21 martie) arata fum negru gros și cladiri puternic avariate in zonele urbane din Ucraina. Imaginile arata pagubele cauzate de atacurile rusești in orașul-port din sudul asediat Mariupol și in apropiere de Talakivka; Irpin și Hostomel, la nord-vest…

- Rusia și Ucraina continua discuțiile prin link video pentru a gasi o formula pentru pacea din zona, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, joi (17 martie). Potrivit Mariei Zakharova, parțile discuta probleme militare, politice și umanitare. „Solicitarile Rusiei…

- Rusia a oprit marți dimineața furnizarea de gaze naturale catre Europa prin conducta Yamal, noteaza Reuters. Nu este clar daca este vorba despre o decizie permanenta a Moscovei in acest sens. Intre timp, furnizarea a fost reluata pe o secțiune catre est, din Germania spre Polonia, potrivit Reuters.…

- O nava cisterna care transporta gaz rusesc a sosit in portul Bilbao, din Spania. Nava Nikolay Urvantsev, sub pavilionul Hong Kong, a acostat joi dimineața (10 martie) acolo. In ciuda cascadei de sancțiuni occidentale asupra Rusiei, ca raspuns la invazia sa din Ucraina, un lucru care nu a fost afectat…

- Rusia a amenintat in mod direct ca va opri livrarile de gaz spre Europa prin conducta Nord Stream 1 pentru prima data de la invazia din Ucraina , conform unor comentarii facute de vicepremierul rus Alexander Novak.„Avem dreptul deplin (…) sa impunem un embargou asupra tranzitului de gaz prin conducta…