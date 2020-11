Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 15 nov - Sputnik. Moldovenii care se afla in Japonia s-au prezentat la vot pentru a alege președintele Republicii Moldova. Secția de votare din Tokio și-a inchis ușile. Primul moldovean care a votat in turul doi al scrutinului prezidențial este un tanar moldovean stabilit in Japonia. Mircea…

- Continua sa fie sa fie rinduri enorme la secțiile de votare din toate colțurile lumii. Ultimele informații arata ca sint cozi la mai multe secții din Italia, Romania, Franța, Marea Britanie, dar și in alte țari. Ministerul de Externe anunța, de asemenea, despre deschiderea fara impedimente a secțiilor…

- Secțiile de votare din Marea Britanie s-a deschis deja și moldovenii au inceput sa-și exercite dreptul la vot. Acolo, secțiile de votare s-au deschis la ora 7:00, ora 9:00 dupa ora Republicii Moldova. Imaginile au fost surprinse la secția de votare din Hackney, Londra, la ora 7:00.

