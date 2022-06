Stiri pe aceeasi tema

- Rușii pregatesc atacarea orașului Nikolaev. Daca pe cale aeriana nu reușește sa cucereasca acest oras important strategic, fiind situat in sud, intre Crimeea si Odesa, Kremlinul trimite trupele terestre. O coloana de tancuri se indreapta spre acest oraș, ultima „fortareața” dinainte de Odesa. Tancurile…

- Ucraina sustine ca recastiga teren in regiunea Herson, in sud, care se afla in mainile rusilor de la inceputul invaziei, potrivit AFP, intr-un moment in care presedintele Volodimir Zelenski urmeaza sa se adreseze luni liderilor europeni care se vor reuni la Bruxelles intr-un summit extraordinar consacrat…

- Razboi in Ucraina, ziua 79. Ucraina va primi un nou ajutor militar din partea Uniunii Europene, cu o valoare de 500 de milioane de euro. Se dau lupte grele la uzina Azolstal, dar forțele ucrainene rezista atacurilor și continua contraofensiva la Harkov. I

- Razboi in Ucraina, ziua 73. Armata ucraineana sustine ca forțele rusești au inceput sa arunce in aer poduri pentru a incetini contraofensiva din nord-est. Un nou schimb de prizonieri. Zelenski continua eforturile diplomatice pentru a-si salva militarii bl

- „Lumea democratica trebuie, de asemenea, sa reactioneze la ceea ce fac ocupantii in sudul Ucrainei - in regiunile Herson si Zaporojia. Acolo se construiesc centre de tortura,” a declarat presedintele Zelensky.

- „Lumea democratica trebuie, de asemenea, sa reactioneze la ceea ce fac ocupantii in sudul Ucrainei - in regiunile Herson si Zaporojia. Acolo se construiesc centre de tortura,” a declarat presedintele Zelensky.

- Razboi in Ucraina, ziua 37. Rusii bombardeaza masiv in suburbiile Kievului dar si in Nikolaev. In Mariupol trag inclusiv in blocurile deja distruse de rachete. Orasul-port Mariupol si "coridorul" intre doua orase din est, Izium si Volnovaha, devin frontur

- Ministerul rus de externe l-a convocat pe ambasadorul SUA la Moscova pentru a-l avertiza ca exista riscul ruperii relatiilor diplomatice. Intre timp, președintele Zelenski le-a cerut europenilor, in special germanilor, sa inceteze orice tip de comerț cu Moscova.