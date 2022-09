Stiri pe aceeasi tema

- In ziua 192 de le inceputul invaziei ruse in Ucraina, forțele Moscovei iși continua eforturile de a obține controlul total asupra regiunii Donețk, in timp ce ucrainenii au reușit sa dobandeasca o „surpriza tactica” prin declanșarea contraofensivei din regiunea Herson, unde ataca pe trei axe principale.…

- Podul din Crimeea funcționeaza in prezent doar pentru plecarea din peninsula ocupata temporar. Colaboratorii fug, Gauleiterii pleaca in Federația Rusa. Coada pentru ieșirea pe pod poate ajunge la 25 de kilometri.

- Razboi in Ucraina, ziua 189. Presedintia ceha a Consiliului Uniunii Europene a intampinat, marti, opozitia puternica a Ungariei, Austriei si Luxemburgului fata de initiativa interzicerii in mod generalizat a calatoriilor cetatenilor rusi in spatiul comuni

- Fortele ruse au comis 27.203 crime de agresiune si de razboi pe teritoriul ucrainean de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina la 24 februarie si pana in prezent, potrivit unui raport publicat luni de Biroul procurorului general al tarii, citat de agentiile de presa EFE si Ukrinform.

- Forțele ucrainene au recucerit peste 40 de așezari in regiunea Herson, in timp ce Kievul incearca sa respinga trupele ruse intr-o contraofensiva, a declarat luni guvernatorul local, relateaza Digi24.

- Fortele de ocupatie rusesti continua incercarile de a desfasura operatiuni de asalt in anumite directii, dar situatia de pe linia frontului nu a suferit schimbari semnificative, se arata in ultimul raport al Statului Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei publicat pe Facebook, relateaza Ukrinform.…

- Rușii au reușit sa cucereasca peste jumatate din orașele din regiunea Donețk, iar forțele ucrainene sunt incercuite de armata rusa la Lisiceansk. Niciun oraș nu mai este sigur pentru ucrainenii din regiunea separatista Donețk, deoarece luptele se intensifica, spun oficialii locali. Declarațiile vin…