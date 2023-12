Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a condamnat, sambata, cu fermitate planurile Rusiei de a organiza alegeri prezidentiale in primavara anului viitor pe teritoriul ocupat, angajandu-se sa ii puna sub acuzare pe toti observatorii trimisi sa le monitorizeze, transmite Reuters, potrivit News.ro.

- Exista temeri pentru siguranța centralelor nucleare ucrainene din apropierea frontului, in special pentru centrala Zaporojie. Explozii in apropierea centralei electrice de la Hmelnițki. Atacuri intense ale Rusiei in timpul nopții, alerta aeriana este ridicata in șapte regiuni, Avdiivka este inconjurata.…

- Oficiali ucraineni au declarat marti ca armata rusa pare sa trimita mai putine trupe si mai putine echipamente in batalia pentru orasul Avdiivka din estul distrus al tarii, considerat o poarta de acces catre capitala regiunii Donetk, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Purtatorul de cuvant al armatei…

- Forțele ruse care opereaza pe frontul de sud au crescut semnificativ numarul de atacuri și lovituri aeriene, dar trupele ucrainene au impiedicat caștigurile Rusiei și au provocat pierderi grele, a declarat generalul Oleksandr Tarnavskyi, comandantul Grupului Tavria, pe 22 noiembrie.Pe frontul de…

- Armata rusa, care desfasoara de o luna o ofensiva asupra orasului Avdiivka din estul Ucrainei, inca incearca sa incercuiasca aceasta localitate si sa ocupe o uzina strategica, a declarat vineri un purtator de cuvant al armatei ucrainene, citat de France Presse. "Nu doar ca se lupta pentru uzina,…

- Surse ruse au susținut pe scara larga ca forțele ruse sunt acum capabile sa interzica toate liniile de comunicații terestre ucrainene (GLOC) in Avdiivka, deși un proeminent blogger rus a declarat ca aceste afirmații sunt premature.

- Forțele armate ucrainene au anunțat luni ca au reușit sa respinga mai multe atacuri declanșate de trupele ruse in regiunile Liman, Avdiivka, Marinka și Zaporojie. 38 de astfel de lupte au fost inregistrate de-a lungul zilei de duminica, se arata intr-un comunicat transmis de Statul Major al armatei…

- Trupele ucrainene au reusit sa avanseze inca circa 1,5 kilometri patrati in apropierea asezarii eliberate Robotine din regiunea Zaporojie, a anuntat purtatorul de cuvant al grupului operativ strategic Tavria, responsabil de zona de sud-est a frontului, al Fortelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Stupun,…