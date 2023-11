Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse, concentrate de saptamani intregi pe cucerirea orașului cheie Avdiivka din estul Ucrainei, sunt acum hotarate sa captureze vasta sa uzina de cocs, a declarat vineri primarul orașului.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina…

- Trupele ruse au lansat un atac combinat asupra Ucrainei, in noaptea de luni spre marti, folosind o racheta de croaziera, precum si rachete S-300 si drone. Potrivit Fortelor Aeriene ale Ucrainei, ocupantii rusi au lansat o racheta Kh-59, rachete antiaeriene S-300 si drone de atac de tip Shahed-136/131.…

- Surse ruse au susținut pe scara larga ca forțele ruse sunt acum capabile sa interzica toate liniile de comunicații terestre ucrainene (GLOC) in Avdiivka, deși un proeminent blogger rus a declarat ca aceste afirmații sunt premature.

- Forțele de Aparare israeliene au anunțat lansarea unei operațiuni pe scara larga impotriva obiectelor militare ale militanților palestinieni radicali Hamas din Fișia Gaza. Despre acest lucru s-a anunțat pe canalul Telegram al Armatei Israeliene. In postare se precizeaza ca avioanele de vinatoare israeliene…

- Forțele de Aparare Israeliene (IDF) afirma ca au lansat atacuri aeriene multiple impotriva infrastructurii critice a Hamas. Printre țintele atacate se numara și o moschee din regiunea Jabaliya, care era utilizata drept „resursa operaționala"

- ”Vasul «Aroyat» a plecat din portul Ciornomorsk incarcat cu 17.600 de tone de grau ucrainean catre Egipt”, anunta pe X ministrul ucrainean al Infrastructiurii Oleksandr Kubrakov. O prima nava incarcata cu griu a plecat fara probleme din acelasi port la 19 septembrie, in contextul in care Ucraina vrea…

- Joi dimineața, in jurul orei 03:00, doua drone au explodat in regiunea Rostov. Forțele ruse susțin ca au doborat dronele, care ar fi provenit din Ucraina.Una dintre drone a cazut in afara orașului, iar cea de-a doua - in centrul orașului. Fațadele a trei cladiri, mașini au fost avariate, o persoana…

- Dupa raidurile ucrainene de peste rau in regiunea Herson, Rusia s-a confruntat cu dilema daca sa consolideze aceasta zona sau sa desfașoare forțe in principalele sectoare ale operațiunilor de contraofensiva ale Ucrainei, a informat Ministerul Apararii din Marea Britanie pe 14 august.In ultima saptamana,…