Armata rusa concentreaza aproximativ 100.000 de soldați și 1.000 de tancuri in zona Liman și Kupiansk pentru a obliga Ucraina sa redistribuie trupe catre partea de nord-est a frontului, susține colonelul ucrainean in rezerva, Serghi Grabski. Rusia utilizeaza tactici tradiționale pentru a distrag atenția de la forțele ucrainene concentrate in sud, a adaugat Grabski. Situația este tensionata și solicita o monitorizare atenta.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de sambata, 29 iulie 2023, pe masura ce apar.UPDATE 29 iulie,…