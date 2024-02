LIVE TEXT - Război în Israel: Majoritatea celor 2,3 milioane de locuitori din Gaza suferă de foame Majoritatea celor 2,3 milioane de locuitori din Gaza sufera de foame, unii cu disperare, iar agentiile umanitare descriu " focare de foamete" in teritoriu. Bolile infectioase s-au raspandit rapid si exista un acces redus la asistenta medicala, doar 13 din cele 34 de spitale din Gaza functionand, fie partial, fie la un nivel minim. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din IsraelUPDATE 25 februarie, ora 04.00: Un armistițiu cu data limita a fost decis pentru Fașia Gaza - SUA anunța un pas uriaș Negociatori ai unor tari-cheie in vederea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

