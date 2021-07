Live Stream Online Italia – Anglia. Vezi finala EURO 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Testoasa austriaca Sigmund, devenita marele oracol al EURO2020 in tara sa, a pronosticat vineri victoria Italiei asupra Angliei la finala care se va disputa duminica pe stadionul Wembley (Londra), relateaza EFE.

- Anglia este considerata la casele de pariuri ușor favorita in finala EURO 2020 pe care o va disputa contra Italiei, duminica de la ora 22:00, pe stadionul Wembley din Londra. Britanicii au avut nevoie de prelungiri pentru a trece de Danemarca, iar duminica au șansa sa intre in istorie prin caștigarea…

- Presedintele italian Sergio Mattarella va asista duminica in tribunele stadionului Wembley din Londra la finala EURO 2020 dintre Italia si Anglia, transmite EFE. Presa italiana a relatat ca dupa finalizarea unor proceduri medicale, Mattarella va face deplasarea la Londra pentru a fi alaturi de Squadra…

- Presedintele italian Sergio Mattarella va asista duminica in tribunele stadionului Wembley din Londra la finala EURO 2020 dintre Italia si Anglia, transmite EFE, potrivit Agerpres. Presa italiana a relatat ca dupa finalizarea unor proceduri medicale, Mattarella va face deplasarea la Londra pentru…

- Nationala de fotbal a Angliei s-a calificat in finala EURO 2020, dupa ce a trecut, pe stadionul „Wembley” din Londra, in semifinale, de reprezentativa Danemarcei, cu scorul de 2-1 (1-1, 1-1), dupa prelungiri, la capatul unei partide in care diferenta a facut-o un penalty controversat. Danezii au deschis…

- In zilele de 6 și 7 iulie se vor juca meciurile din semifinalele campionatului european de fotbal EURO 2020. Programul celor doua meciuri este prezentat in acest infografic. In aceste doua semifinale vor avea loc meciurile de fotbal intre reprezentativele Italia și Spania, și, respectiv, Anglia…

- Anglia și Germania se infrunta in unul dintre cele mai așteptate dueluri de la acest European, astazi, de la 19:00. Jurnalistul GSP.RO Costin Ștucan, fostul jurnalist al Gazetei Sporturilor, Liviu Chirița și fostul mijlocaș al celor de la FCSB, Stelian Stancu, vor prefața partida de la Londra, astazi,…

- Finala editiei din acest an a Ligii Campionilor la fotbal, in care urmeaza sa se infrunte doua echipe din Anglia, Manchester City si Chelsea, ar putea fi mutata de la Istanbul la Londra, pe stadionul Wembley, scrie cotidianul New York Times potrivit Agerpres. Plasarea Turciei pe lista rosie de catre…