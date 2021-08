Stiri pe aceeasi tema

- Deputații se convoaca intr-o noua ședința la Parlament. Pe ordinea de zi figureaza un singur subiect - Audierile privind progresul acțiunilor in procesul de recuperare a banilor sustrași din sistemul bancar. Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, raportorul proiectului va absenta de la ședința.

- Vineri, 20 august, ar urma sa aiba loc ședința Parlamentului in cadrul careia sa fie organizate audieri privind progresul acțiunilor de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar. Unicul raportor urma sa fie procurorul general Alexandr Stoianoglo, care insa a declarat ca refuza…

- Deputații se vor convoca in ședința vineri, 20 august, cu incepere de la ora 10:00. In cadrul ședinței, deputații vor audia raportul de progres privind procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar. O hotarare in acest sens a fost adoptata, astazi, de Biroul permanent…

- Organele de conducere ale forului legislativ se vor alege la ședința de astazi a Parlamentului. UNIMEDIA transmite live, fiți cu ochii pe noi pentru a afla primii despre deciziile adoptate astazi in Legislativ.