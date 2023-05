Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanța poate deveni campioana Romaniei la fotbal daca invinge, duminica seara, FCSB, in penultima etapa a Superligii. Farul Constanța-FCSB este a patra intalnire a celor doua echipe din acest sezon al Superligii. Farul a caștigat de doua ori in sezonul regulat, iar FCSB s-a impus in meciul…

- Etapa a noua, penultima, din turneul play off al Superligii, editia 2022 2023, programeaza in aceasta seara, de la ora 21.00, pe arena principala a Academiei Hagi, de la Ovidiu, cu casa inchisa, un meci de gala: Farul Constanta ndash; FCSB.Se intalnesc primele doua clasate in ierarhie, despartite intre…

- Farul Constanta a remizat, scor 1-1 (0-1), cu Universitatea Craiova, sambata seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'', in etapa a opta a fazei play-off a Superligii de fotbal.Meciul din Banie a stat sub semnul evolutiei lui Denis Alibec, care a fost pe rand inger si demon, de doua ori. Atacantul a scos…

- Cifrele partidei cu CFR Cluj, castigate de Farul, vorbesc de la sine despre dominarea echipei de pe litoral. S a incheiat turul turneului play off al Superligii, pana la finalul campionatului mai fiind de jucat cinci meciuri. Pe primul loc este Farul Constanta, care are patru puncte avans fata de a…

- Liga Profesionista de Fotbal a dat publicitații programul etapelor a 5-a și a 6-a play off-ului și play-out-ului Superligii. Derby-ul dintre Farul Constanța, lidera la zi, și campioana CFR Cluj, ocupanta locului secund, se joaca sambata, 22 aprilie, de la

- Echipa de fotbal Farul Constanța a incheiat sezonul regulat din Superliga pe primul loc, acumuland, dupa 30 de etape, 63 de puncte. In ultimul meci, de sambata seara, echipa antrenata de Gheorghe Hagi a invins pe teren propriu cu scorul de 2-1 pe FC Rapid București. Oaspeții au deschis scorul in minutul…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Vineri, 10 martie Ora 17.30 FC Botoșani – CS Mioveni Ora 20.30 Universitatea Craiova – UTA Arad Sambata, 11 martie Ora 17.30 FC Argeș – Petrolul Ploiești Ora 20.30 Farul Constanța – FC Rapid 1923 Duminica, 12 martie Ora…

- Liderul campionatului, Farul Constanta a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-0 (2-0), marti seara, pe teren propriu, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 28-a a Superligii de fotbal.