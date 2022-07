Stiri pe aceeasi tema

- Lotul 3 al Axei Iasi-Suceava: cursa si contracronometru, si cu obstacole serioase. Pentru detinatorul firmei castigatoare e ca in povestea „Un ochi plange, altul rade". Obtinerea contractului de modernizare a celor 40 km de drum inseamna provocari uriase, spune Giani Canschi cu referire la scumpirile…

- Amintim, la data de 16 martie 2022, Agentia Nationala de Integritate anunta despre Gheorghe Chirciu, consilier local in cadrul CL Oltina si fost primar ca acesta s ar fi aflat in conflict de interese administrativ. Daca actiunea sa va fi admisa de Curtea de Apel Constanta, raportul ANI ar putea fi anulat.…

- In urma unui accident rutier care a avut loc pe o șosea din județul Iași, un șofer a fost pedepsit definitiv. Astfel, judecatorii din cadrul Curții de Apel Iași au dispus condamnarea lui Vasile Cozma la 1 an și 9 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.…

- Clericii din Protopopiatul Ortodox Gherla s-au reunit luni, 6 iunie 2022, in cadrul conferinței preoțești de primavara. Intalnirea a fost precedata de un Te Deum, savarșit in Biserica „Sfantul Proroc Ioan Botezatorul” din proximitatea sediului Protopopiatului Gherla, in prezența Preasfințitului Parinte…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a admis cererea celor de la Eky Route, in defavoarea Daroconstruct. Decizia de desemnare a firmei Daroconstruct SRL drept castigatoare a reevaluarii efectuate de Consiliul Judetean pentru atribuirea contractului de lucrari pe Lotul 3 al Axei rutiere…

- LIVE VIDEO| Conferința de presa la sediul Curții de Apel Alba Iulia: Schimbari la Biroul de informare și relații publice LIVE VIDEO| Conferința de presa la sediul Curții de Apel Alba Iulia privind schimbarea la Biroul de informare și relații publice Marți, 19 aprilie, incepand cu ora 13.00, la sediul…

- Dosarul s a aflat in atentia completului C3 Fond, prezidat, potrivit surselor noastre, de magistratul Andreea Bianca Andrus.Magistratii Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Constanta au decis sa anuleze un raport de evaluare intocmit de inspectorii Agentiei Nationale de Integritate…