Stiri pe aceeasi tema

- Blood Fight League – 25 septembrie – Sala Sporturilor Olimpia – “Constantin Jude”, Timișoara, este o competitie de arte martiale ce va tine capul de afis in weekend. 8 luptatori titrați de MMA lupta in cușca, in sistem piramidal, la prima ediție a Galei Blood Fight League. Vor fi 7 meciuri, 175 de minute…

- Se introduc Carțile electronice de identitate. Acestea conțin elemente suplimentare de siguranța. Ele pot fi eliberate și pentru copiii cu varsta de pana in 14 ani. Unul dintre beneficiile noilor carți de identitate biometrice va fi accesul mai ușor la servicii publice. Serviciile digitale oferite de…

- O fata de 17 ani, din Galați, a avut parte de un sfarșit cumplit, aceasta a luat o supradoza de pastile dupa ce a fost batuta și violata de fostul iubit, un barbat insurat. O fata de 17 ani, din Galați, pe nume Catalina, și-a pus capat zilelor dupa ce ar fi fost violata și batuta cu bestialitate de…

- O fetita de doi a murit in conditii suspecte in localitatea Ivesti, din judetul Galati. Parintii le-au spus cadrelor medicale ca s-ar fi inecat, insa salvatorii nu au gasit niciun corp strain in organism.

- "Am primit o sesizare de la Comisia judeteana de evaluare a judetului Galati care ne-au sesizat o diferenta foarte mare de punctaj, de la nota 3 la nota 8,25. (...)...am vizualizat lucrarea, am vizualizat borderourile, am verificat si celelalte lucrari din centru si am descoperit ca la lucrarea cu numarul…

- Valentin a decis sa spuna tot despre relația cu Mihaela, femeia din Galați ce nu mai este de gasit de catre familia ei. Barbatul a recunoscut ca a fost violent cu partenera lui, insa, spune el, nu i-ar fi provocat și dispariția, doarece Mihaela pleca adesea de acasa pe la diverși barbați cu care avea…

- Evalurea Naționala 2021: SFATURI pentru elevii cu emoții, inainte de examen. Psiholog: „Sa reduca cat mai mult accesul la televizor, mai mult contact cu parinții” Evalurea Naționala 2021: SFATURI pentru elevii cu emoții, inainte de examen. Psiholog: „Sa reduca cat mai mult accesul la televizor, mai…