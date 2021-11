Jennifer Lopez a dezvăluit secretele tenului său perfect

Jennifer Lopez a dezvăluit ce secrete are pentru îngrijirea pielii în fiecare seară, datorită cărora are tenul perfect. La peste o jumătate de veac de viață, diva arată la fel de frumoasă ca în tinerețe. ”Eu folosesc machiaj în fiecare zi și seara am grijă să îl scot cu mare grijă”,… [citeste mai departe]