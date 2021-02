Lista țărilor care impun restricții românilor Bulgaria, Austria, Croatia si Cehia se alatura tarilor europene care impun restrictii romanilor. Cei care intra pe teritoriul ceh trebuie sa prezinte un test molecular PCR, efectuat cu cel mult 72 de ore anterior sosirii si sa fie negativ. “Accesul pe teritoriul Republicii Cehia este permis doar pentru motive intemeiate. Intoarcerea la resedinta, deplasarea […] The post Lista țarilor care impun restricții romanilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța ca romanii care vor sa intre pe teritoriul Cehiei trebuie sa prezinte test COVID negativ la sosirea in țara. Persoanele care sosesc in Republica Cehia din state incluse pe listele portocalie, rosie si rosu inchis – Romania este inclusa pe lista rosie – trebuie…

- Comisia Nationala de Vaccinare a Austriei a recomandat luni autoritatilor sanitare ale acestei tari sa administreze vaccinul anti-COVID-19 produs de AstraZeneca/Oxford numai persoanelor cu varste intre 18 si 65 de ani, potrivit televiziunii publice ORF, preluata de agentia EFE. “Datele privind imunitatea…

- Romania a avut cel mai redus pachet de sprijin pentru combaterea efectelor pandemiei asupra economiei din Europa Centrala si de Est, guvernul alocand fonduri si garantii de circa 4% din PIB, arata o analiza realizata de agentia de rating Moody’s, citata de Ziarul Financiar. Pe locurile urmatoare se…

- Un medic primar ATI de la Spitalul Floreasca a explicat cum funcționeaza imunizarea colectiva și cand am putea scapa de maști de protecție, inclusiv de masurile de restricție impuse in societate. Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a explicat ca putem fi purtatori de SARS-CoV-2 chiar…

- Lista a fost actualizata de Institutul Național de Sanatate Publica, in funcție de incidența COVID-19 in statele respective, și a fost aprobata de CNSU. Sunt peste 40 de țari incluse pe lista, iprintre acestea fiind Spania și Franța, țari care reintroduse, dupa mai multe saptamani, pe aceasta lista…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca vaccinarea incepe in Romania și in Uniunea Europeana pe 27 septembrie, garanteaza pentru siguranța serului și ii indemna pe romani sa se vaccineze. In același timp,anunța ca nu este nevoie de noi restricții, ci doar trebuie respectate cele in vigoare. “Nu…

- Șeful DSU a emis, sambata, ordinul de carantinare pentru alte 25 de localitați din județele Constanța și Ilfov. Lista completeaza restricțiile impuse cu 24 de ore inainte orașului Constanța, dar și altor patru localitați din Ilfov, care au inregistrat o rata deinfectare sub 9. In urma analizei de risc,…

- Austria se inspira din exemplul Slovaciei și va desfasura o campanie de testare pe scara larga a populației pentru COVID-19 dupa incheierea perioadei de carantina ce incepe pe 17 noiembrie si se termina pe 6 decembrie, a declarat cancelarul Sebastian Kurz. Referindu-se la testarea in masa efectuata…