Lista statelor cu risc epidemiologic ridicat, actualizata. Ce tari au iesit de pe lista rosie (DOCUMENTE)

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de astazi, 14 ianuarie 2022, Hotararea numarul 4, privind statele cu risc epidemiologic. Principale prevederi:- Actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, doar pentru statele membre ale Uniunii…

- Condițiile de intrare in Romania au fost modificate din nou. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat vineri, 10 decembrie 2021, Hotararea numarul 113. Se modifica HCNSU 111/2021 privind regulile de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania, valabile…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 10 decembrie 2021, Hotararea numarul 113. Principalele prevederi: 1. Modificarea HCNSU 111/2021 privind regulile de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania, valabile in perioada10.12.2021 –…

- Guvernul a anuntat cine nu intra in carantina de sarbatori, la sosirea in Romania. Lista completa a exceptiilor Guvernul a explicat și masurile aplicate in perioada sarbatorilor de iarna persoanelor care sosesc in Romania. Acestea vor fi in vigoare din 10 decembrie pana pe 8 ianuarie 2022, ora 24:00.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 6 decembrie 2021, Hotararea numarul 111 pentru stabilirea regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania valabile in perioada 10.12.2021 ora 00:00 – 08.01.2022 ora 24:00. Principalele…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat in ședința din 4 noiembrie Hotararea numarul 97 pentru actualizarea listei țarilor / teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat intr-o sedinta desfasurata online joi seara, Hotararea…