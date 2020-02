Stiri pe aceeasi tema

- Alegerea unui nou vicepresedinte a fost doar unul din punctele aflate pe ordinea de zi a sedintei ordinare de la Consiliul Judetean, desfasurata vineri, 14 februarie. Presedintele Marian Mina noteaza: „Tanarul social-democrat giurgiuvean Ionut Preda este noul vicepresedinte al Consiliului Judetean(CJ)…

- Lista de prioritati propuse de grupul nostru a fost realizata in urma consultarii realizate in randul iesenilor si acopera toate domeniile de interes major ale Consiliului Judetean. Primul amendament se refera la achizitia unei noi ambulante pentru transportul neonatal, din cauza faptului ca cea utilizata…

- Președintele Consiliului Județean și al PNL Brașov, Adrian Veștea, a suferit prima infrangere la vot in acest mandat. Proiectul de hotarare referitor la salarizarea personalului Consiliului Județean a picat la vot, grupul de consilieri PSD blocand aceasta inițiativa, pe motiv ca prevederile legale in…

- Un nou vicepresedinte al Consiliului Judetean ar putea fi ales vinerea aceasta, daca partidele de pe scena politica locala gasesc o solutii pentru formarea unei majoritati. Consilierii judeteni sunt convocati vineri intr-o sedinta in cadrul careia ar...

- Proiectul de lege prin care cetatile dacice din Muntii Orastiei ar putea fi preluate in administrarea Consiliului Judetean (CJ) Hunedoara, dupa modelul celei de la Sarmizegetusa Regia, a primit marti avizul favorabil al Comisiei de Cultura din Camera Deputatilor si urmeaza sa fie votat in plen. "Proiectul…

- Consilierii județeni sunt convocați in ultima ședința ordinara din acest an. Ședința este programata in data de 19.12.2019, ora 10:00. Pe ordinea de zi au fost incluse 18 proiecte de hotarare. Proiectele de hotarare care vor fi supuse aprobarii: 1. Executia bugetului propriu al judetului Buzau pe trimestrul…

- 20 de proiecte de hotarare sunt inscrise pe ordinea de zi a ultimei ședințe ordinare din 2019 la Consiliul Județean. Ședința este programata luni, 16 decembrie, cu incepere de la ora 11, iar ordinea de zi este urmatoarea: 1.Referatul de aprobare nr.16768 din 09 decembrie 2019 al președintelui, avizul…

- Compania care restaureaza Casa „Iosif Keber“ din Targu Jiu nu mai are bani sa achite salariile, pana la finalizarea contractului. Imobilul se afla in administrarea Consiliului Județean Gorj și face parte din patrimoniul național. Cladirea va fi restaurata și pusa in valoare din punct de vedere turistic…