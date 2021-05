Lista proiectelor de infrastructura in care Guvernul vrea sa bage 4,7 MILIARDE DE EURO in acest an. Ce drumuri promite Boc ca va termina pana in decembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a declarat luni ca, in privinta proiectelor din Planul National de Redresare si Rezilienta, Comisia Europeana a apreciat componentele de educatie, infrastructura de sanatate, feroviara si impaduriri. "Comisia Europeana a apreciat unele componente (din proiectul prezentat…

- Europarlamentarul Corina Crețu, fost comisar european al Romaniei in 2014-2019, a criticat joi, la TVR 1, modul in care Guvernul a pregatit proiectele Romaniei pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR): „Ideea acestui PNRR a venit din iulie anul trecut ca urmare a pandemiei. Eu…

- Consiliul Județean Salaj iși propune pentru 2021 un buget de 293,4 milioane de lei, cu 80 milioane de lei mai mare decat in 2020 (+37,9%) și cu 61 milioane peste cel din 2019 (+26,3%). Mai mult de jumatate din bugetul consolidat se va indrepta catre investiții. Astfel, secțiunea de funcționare totalizeaza…

- Contractul pentru cei 15,7 km de autostrada A3 dintre Chețani și Campia Turzii a fost reziliat de catre Compania de Drumuri in urma cu cateva zile. Contractul fusese semnat in 2015 cu firma romaneasca Straco, intrata intre timp in insolvența, pe circa 280 de milioane de lei (45% din valoare estimata…

- Ministerul Transporturilor are 14 miliarde de lei alocati in 2021, dintre care pentru modernizarea infrastructurii feroviare circa 1,4 miliarde de lei, scrie Ziarul Financiar. Bugetul alocat Ministerului Transporturilor este de 14,1 miliarde de lei, o crestere cu 9,4% fata de executia din…

- Lucrarile pentru tronsonul A3 de la Targu Mureș la Ungheni (Aeroport) avanseaza, iar constructorul ar urma sa finalizeze proiectul la finalul acestui an, dupa cum a tot anunțat Transporturile. Deși vorbim de doar un „ciot” cu o lungime de puțin peste 9 km – 4,5 km de autostrada și 4,7 km de drum de…

- In cadrul proiectului pentru bugetul anului 2021 județul Argeș ocupa un loc important pe lista finanțarilor pentru marile proiecte de infrastructura. „Ceea ce au promis liberalii in campania electorala atat la nivel național, cat și pe plan local se concretizeaza deja in proiecte și in lucrari. Astfel,…

- Proiectul de buget aloca, in total, 14,1 miliarde de lei Ministerului Transporturilor si Infrastructurii anul acesta, o crestere de aproape 10% fata de executia din 2020, a scris joi seara ministrul de resort, Catalin Drula, pe Facebook. Potrivit acestuia, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii…