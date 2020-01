Stiri pe aceeasi tema

- Joaquin Phoenix a castigat duminica seara, in cadrul celei de a 77-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun actor intr-un film dramatic gratie rolului interpretat in pelicula "Joker", informeaza contul de Twitter al acestor trofee atribuite de Asociatia Presei Straine de la Hollywood…

- Lungmetrajul "Once Upon a Time... in Hollywood" a castigat duminica seara, in cadrul celei de a 77-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun film la categoria comedie/musical, potrivit contului de Twitter al evenimentului. Pelicula, regizata de Quentin Tarantino, cu Leonardo DiCaprio…

- Productia de televiziune "Fleabag" s-a impus la categoria "cel mai bun serial - comedie/musical" la cea de-a 77-a gala de decernare a Globurilor de Aur, organizata duminica seara la Los Angeles de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului.…

- Phoebe Waller-Bridge a fost desemnata cea mai buna actrita intr-un serial de comedie-musical gratie interpretarii sale din productia TV "Fleabag", duminica seara, la cea de-a 77-a gala de decernare a Globurilor de Aur, atribuite la Los Angeles de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), relateaza…

- Un meniu exclusiv vegetarian va fi servit la gala Globurilor de Aur 2020, a anuntat Asociatia Presei Straine de la Hollywood, organizatoarea evenimentului, care doreste sa atraga astfel atentia privind impactul avut de risipa alimentara asupra mediului, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.Cea…

- Creste pulsul vedetelor de Hollywood, dupa ce a fost anuntata lista nominalizarilor pentru Globurile de Aur. Topul este dominat de productiile "The Irishman", "Joker", "Once upon a time in Hollywood".

- Prezentam mai jos lista completa a nominalizarilor la cea de-a 77-a ediție a galei Globurilor de Aur, care va avea loc pe 5 ianuarie 2020, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, anunța MEDIAFAX.Citește și: ALERTA dupa maturisirile lui Gheorghe Dinca - Mama Luizei, iubitul fetei și o colega,…

- Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA) a anuntat nominalizarile pentru cea de-a 77-a editie a Globurilor de Aur, gala in care sunt premiate cele mai bune productii de cinema si televiziune ale anului.