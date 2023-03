Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii din nationala Argentinei, in frunte cu Lionel Messi, au sarbatorit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un club din Buenos Aires, la trei luni dupa castigarea titlului mondial.In imaginile postate in social media de fundasul Nicolas Otamendi apar Angel Di Maria, Leandro Paredes sau…

- Lionel Messi are șanse tot mai mici sa ramana la PSG, iar mai multe cluburi i-au oferit contracte pe bani mulți. Al Hilal are șanse mari sa-l aduca pe starul argeninian. Oferta este una uriașa: 220 de milioane de euro pe an. Lionel Messi, adversar cu Cristiano Ronaldo? Starul argentinian are in fața…

- Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a impresionat la Saptamana Modei de la Paris. Antonela a purtat o rochie neagra, scurta, și niște cizme inalte. Soția lui Messi a starnit un val de reacții pe Instagram, fanii fiind impresionați. ...

- Lionel Messi este fara doar și poate cel mai bun jucator, iar asta o arata statisticiler care l-au anunțat, in urma cu cateva zile, deținatorul trofeului pentru cel mai bun fotbalist al anului 2022. Și, pentru ca a caștigat Cupa Mondiala cu colegii de la naționala Argentinei, fotbalistul a decis sa…

- Lionel Messi a caștigat premiul „FIFA The Best 2023”, dupa o ceremonie care s-a desfașurat la Paris! Starul argentinian s-a clasat peste coechipierul de la PSG, anume Kylian Mbappe, cat și peste rivalul de la Real Madrid, Karim Benzema. Lionel Messi a caștigat in 2022 singurul trofeu care ii lipsea…

- Cristiano Ronaldo și Lionel Messi se vor duela in partida dintre cei mai buni jucatori de la Al-Hilal și Al-Nassr, și PSG. Meciul va fi in format live text, de la ora 19:00, pe AS.ro. Cristiano Ronaldo va debuta la noua sa echipa. Starul lusitan a fost transferat de Al-Nassr la inceputul anului, insa…

- Lionel Messi și trofeul caștigat de Argentina, dupa finala cu Franța de la Campionatul Mondial de Fotbal 2022. Este cea mai vizualizata imagine din istoria internetului, dupa ce a strans peste 75 de milioane de aprecieri. S-a aflat insa dupa aproape trei saptamani ca aceasta fotografie conține un fals.…

- Starul argentinian Lionel Messi, care savureaza in continuare, in tara sa natala, succesul obtinut alaturi de nationala "Albiceleste" la Cupa Mondiala din Qatar, a urmarit din fata televizorului victoria dificila obtinuta de echipa sa de club, Paris Saint-Germain, pe teren propriu, in fata formatiei…