„Limba soacrei”, aperitivul cel mai aromat - 2 rețete foarte ușoare din dovlecei și vinete „Limba soacrei” este un aperitiv foarte delicios, aromat și puțin picant. Poate fi pregatit atat din dovlecei, cat și din vinete. „LIMBA SOACREI” DIN DOVLECEI „Limba soacrei” din dovlecei - Ingrediente 2 dovlecei3 oua 1 pahar faina de grau 125 g crema de branza (de preferat crema Philadelphia)3 caței de usturoi (sau și mai mult, dupa preferințe)patrunjel, marar2 roșiisare*piper, boia, opțional / marar, patrunjel, pentru ornat „Limba soacrei” din dovlecei - Mod de preparare Se spala și se taie bostaneii (dovleceii) in fașii subțiri pe lungime in transversal, pentru a fi mai late.Se presara sare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

