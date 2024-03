Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a caștigat derby-ul Baniei cu FCU 1948 Craiova cu scorul de 2-1, in ultima etapa a sezonului regular. FCU Craiova, cu Nicolo Napoli din nou pe banca tehnica, a deschis scorul in prelungirile primei reprize prin Aurelian Chitu, dupa o minge respinsa gresit de Mihai Capatina. Universitatea…

- Meciurile au loc la Clairefontaine, baza de pregatire a echipei nationale mari a Frantei.Echipa nationala Under 16 a Romaniei disputa o dubla amicala, in deplasare, cu echipa similara a Frantei, iar prima partida le a revenit tricolorilor, dupa executarea loviturilor de departajare.Meciurile au loc…

- Situația lui Kylian Mbappe (25 de ani) la PSG este clara. Starul francez va pleca in vara de la campioana Franței, dupa ce iși va incheia contractul. Ultrașii lui PSG nu au primit aceasta veste cu bucurie și au oferit o reacție dura. La ultimul meci din campionat, remiza de pe terenul lui Monaco, scor…

- Paris Saint-Germain, liderul campionatului de fotbal al Frantei, a incheiat la egalitate, 0-0, partida disputata in deplasare cu AS Monaco, vineri seara, in cadrul etapei a 24-a din Ligue 1.Antrenorul lui PSG, Luis Enrique, l-a inlocuit la pauza pe starul Kylian Mbappe, care nu prezenta semne…

- AS Monaco și PSG au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat in etapa a 24-a din Ligue 1. Kylian Mbappe, care și-a anunțat deja plecarea de la campioana Franței, a fost inlocuit la pauza, iar antrenorul Luis Enrique a venit cu explicații.

- Superstarul francez Kylian Mbappe i-a anuntat pe sefii lui Paris Saint-Germain ca nu iși va prelungi ințelegerea cu gruparea din capitala Franței, care expira la finalul acestui sezon. Cel mai probabil, Mbappe urmeaza sa semneze cu Real Madrid. Venit la Paris in 2017 de la Monaco, Mbappe si-a prelungit…

- Ligue 1 este un campionat "mai dificil" decat credea Luis Enrique, a recunoscut marti, intr-o conferinta de presa, antrenorul spaniol, care a venit in vara anului trecut la formatia de pe Parc des Princes, scrie L'Equipe."Incerc sa fac o analiza pe baza celor sase luni de cand sunt aici. Suntem constienti…

- Echipa Athletic Bilbao a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formatia Real Sociedad, in derby-ul Tarii Bascilor, disputat sambata seara in cadrul etapei a 20-a a campionatului de fotbal al Spaniei.Athletic s-a impus in partida de pe stadionul San Mames prin dubla reusita in prima…