- Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, considera ca rotatia jucatorilor este cheia succesului pentru a realiza o cvadrupla istorica, informeaza cotidianul L'Equipe. "Eu schimb mult jucatorii, pentru ca nu este posibil sa joci in fiecare zi", a explicat…

- AS Saint-Etienne nu va putea conta la meciul cu AS Monaco, din Ligue 1, pe jucatorii Adil Aouchiche, Arnaud Nordin si Jessy Moulin, acestia fiind testati pozitiv cu coronavirus, informeaza L’Equipe, potrivit news.ro. Este posibil ca si Stefan Bajic, al doilea portar al echipei, sa lipseasca,…

- Olympique Marseille a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-1), meciul disputat, duminica, pe teren propriu, cu Olympique Lyon, in etapa a XXVII-a a campionatului francez de fotbal Ligue 1, potrivit news.ro. Au marcat: Milik '44 (p) / Ekambi '21. Lucas Paqueta (Lyon) a fost eliminat, in…

- Mauricio Pochettino, antrenorul argentinian al echipei PSG, spune ca obiectivul sau ramane castigarea titlului in Ligue 1, chiar daca in prezent parizienii, campionii en titre, se afla pe locul 3 in clasament, cu 54 puncte, la 4 puncte de liderul Lille, scrie L'Equipe. Confruntat cu numeroase absente…

- Paris Saint-Germain, campioana Frantei din ultimele trei sezoane, a fost învinsa pe teren propriu, cu 2-0, de formatia AS Monaco, duminica seara, în derby-ul etapei a 26-a din Ligue 1.Gruparea din Principat s-a impus prin golurile înscrise de Sofiane Diop (6) si Guillermo Maripan…

- Olympique Lyon a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (2-0), echipa Strasbourg, in etapa a XXIV-a a campionatului spaniol de fotbal Ligue 1, potrivit news.ro. Au marcat Depay '20 si '68, Ekambi '30. Oaspetii au jucat in inferioritate numerica din minutul 14, dupa eliminarea…

- Olympique Lyon a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 5-0 (2-0), echipa Saint Etienne, in etapa a XXI-a a campionatului francez de fotbal Ligue 1, potrivit news.ro. Au marcat: Kadewere '16, '68, Marcelo '36, '59, Depay '82. Citește și: SURSE Fostul prim-ministru Tariceanu incepe…