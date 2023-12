Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, prezinta, sambata seara, raportul de activitate pentru perioada octombrie 2022 - decembrie 2023, pe care o numeste ”cea mai provocatoare perioada a vietii” sale. Deca apreciaza munca in echipa si multumeste celor care au contribuit la reusitele ultimului an. ”Sunt convinsa…

- Ligia Deca a prezentat sambata raportul de activitate pentru perioada octombrie 2022 - decembrie 2023, pe care o numeste „cea mai provocatoare perioada a vietii” sale. Ministrul Educației a multumit celor care au contribuit la reusitele din acest an printr-o postare pe o rețea sociala, informeaza News.ro.

- David avea 17 ani și urma sa imlineasca 18 chiar in ziua de Craciun, pe data de 25 Decembrie. Acum in loc sa iși sarbatoreasca petrecerea de majorat, familia indurerarta se pregatește de inmormantare.Elevul in varsta de 17 ani a supraviețuit doua ore sub daramaturi, timp in care a incercat sa-i indrume…

- Invatamantul profesional si tehnic se va desfasura exclusiv in sistem dual incepand cu anul scolar 2029 – 2030, iar ruta completa de invatamant dual, prevazuta in noile legi ale educatiei, ofera tinerilor posibilitatea de a ajunge la orice nivel de calificare sau de studii in acelasi sistem, a declarat…

- Invatamantul profesional si tehnic se va desfasura exclusiv in sistem dual incepand cu anul scolar 2029 – 2030, iar ruta completa de invatamant dual, prevazuta in noile legi ale educatiei, ofera tinerilor posibilitatea de a ajunge la orice nivel de calificare sau de studii in acelasi sistem, a afirmat…

- Medicul Amin Zahra, originar din Israel si care in prezent lucreaza la Brasov, a relatat despre situațiile dramatice cu care se confrunta doctorii implicați in salvarea victimelor din razboiului cu Hamas. Amin Zahra spune ca „un medic din Gaza, in timp ce salva oameni raniți in bombardamente, a primit…

- Numarul consilierilor scolar a crescut cu 50%, a afirmat joi ministrul Educatiei, Ligia Deca, care a reiterat ca noua Lege a invatamantului preuniversitar prevede o serie de reforme pentru educatia incluziva, informeaza AGERPRES . „Daca nu vom avea incluziune in scoli, nu vom avea nici in societate,…

- Intr-o mișcare menita sa imbunatațeasca calitatea educației in Romania, ministrul Educației, Ligia Deca, a propus un proiect de lege care ar aduce schimbari semnificative in ceea ce privește pregatirea invațatorilor preuniversitari. Daca proiectul va fi adoptat, acesta va aduce o transformare esențiala…