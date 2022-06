Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a fost invinsa fara drept de apel de selectionata Muntenegrului cu scorul de 3-0 (1-0), marti seara, pe stadionul „Rapid-Giulesti“ din Capitala (11.657 spectatori). Meciul a contat pentru etapa a 4-a din Liga B – grupa3 a Ligii Natiunilor. Golurile oaspetilor au fost reusite de Stefan…

- Stefan Mugosa, atacantul de 30 ani al lui Muntenegrului care ne-a inscris trei goluri in duelul din Nations League, joaca de patru sezoane in Coreea de Sud, la Incheon United, locul 8 in ultimul sezon. Deja in a doua parte a carierei, Mugosa valoreaza doar 800.000 de euro pe Transfermarkt, insa, in…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei intalneste, marti seara, de la ora 21:45, pe Stadionul Rapid-Giulesti din Bucuresti, selectionata Muntenegrului, intr-o partida contand pentru Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Natiunilor. In primele trei partide din actuala editie a Ligii Natiunilor, „tricolorii”…

- FRF a anuntat, joi, ca atacantul Denis Alibec a devenit indisponibil pentru meciurile nationalei Romaniei cu Finlanda si Muntenegru. Alibec are o leziune musculara la coapsa stanga. "Dupa ce l-a pierdut pe Iulian Cristea in meciul de la Podgorica, selectionerul Edward Iordanescu nu se va putea baza…

- In meciul urmator, Romania va juca pe teren propriu cu Finlanda, sambata, 11 iunie.Echipa nationala de fotbal a Romaniei nu are niciun punct dupa primele doua partide din Liga Natiunilor, in care nici nu a inscris.Dupa 0 2 cu Muntenegru, tricolorii au cedat si in deplasarea din Bosnia Hertegovina, scor…

- Nationala de fotbal a Romaniei a debutat cum nu se poate mai rau in noua editie a Ligii Natiunilor, fiind invinsa, scor 0-2 (0-0), de reprezentativa Muntenegrului, intr-o partida disputata in deplasare, pe stadionul „Gradski” din Podgorica, contand pentru Grupa a 3-a a Ligii B. Gazdele au marcat ambele…

- Nationala de fotbal a Romaniei, la primul meci oficial sub comanda selectionerului Edward Iordanescu, va incepe contra Muntenegrului intr-un sistem 4-3-3, cu Bancu, Iulian Cristea, Olaru, Andrei Ivan si Mihaila titulari, sambata seara, pe Stadionul Gradski din Podgorica, in Grupa a 3-a a Ligii B din…

- Noul selecționer debuteaza in partidele oficiale bazandu-se si pe jucatori originari din vestul tarii. Timisorenii Deian Sorescu si Marius Marin au fost inclusi in lotul de 30 de nume pe care mizeaza antrenorul Edward Iordanescu pentru startul campaniei din Liga Natiunilor. Romania va disputa in luna…