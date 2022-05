Liga Elitelor U16 / Universitatea Craiova luptă cu Farul pentru supremaţie Universitatea Craiova U16 a plecat astazi, spre Buzau, unde va lupta sambata, 21 mai, de la ora 12.00, pe stadionul „Concas“, cu Farul Constanta U16 in finala Ligii Elitelor U16. Optimismul este mare in tabara olteana inaintea bataliei pentru suprematia acestei categorii. Antrenorul Bogdan Budescu este convins ca fiecare jucator al sau va da totul pentru trofeul pus in joc. „Mergem sa castigam! Brandul pe care noi il reprezentam ne obliga la asta. Ne gandim ca acesti copii au muncit extraordinar de mult si merita asta. Si daca pierdem, trebuie sa o facem cu capul sus, sa ne respectam principiile.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

