- Aventura lui Ivaylo Petev pe banca celor de la Universitatea Craiova s-a incheiat. Clubul din Banie si tehnicianul bulgar s-ar fi ințeles deja in privința rezilierii. De asemenea, Petev si-a luat ramas bun de la jucatori, dupa ce in cursul zilei de miercuri s-a prezentat la antrenamentul oltenilor.…

- In cadrul ediției de astazi a GSP Live, Emil Sandoi, legenda a Universitații Craiova, a intervenit telefonic, oferind explicații pentru eliminarea oltenilor din Cupa Romaniei. „Leii din Banie” au pierdut cu Oțelul Galați, Joao Lameira reușind golul decisiv in prelungirile partidei de pe „Oblemenco”.…

- Gazeta Sporturilor a aflat care este situația capitanului Universitații Craiova, Nicușor Bancu, și a lui Vladimir Screciu. Naționala Romaniei disputa marți, la Madrid, amicalul cu Columbia, apoi revine in prim-plan Superliga. Meciul de 5 stele al rundei cu numarul 2 a play-off-ului se disputa pe „Ion…

- Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, crede ca formația lui are mai mulți suporteri in Romania decat Rapid. Cel mai recent sondaj INSCOP, comandat de news.ro, a trimis-o pe Universitatea Craiova pe locul 4 in topul celor mai iubite echipe din Superliga, cu un procent de 4%. Mihai Rotaru…

- Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe Jalen Blesa, 23 de ani, transferat de la FC Prishtina. Atacantul spaniol a explicat de ce a ales mutarea in Superliga. Universitatea Craiova rezolvase de luni venirea lui Jalen Blesa, dar nu a apucat sa inregistreze actele inainte de inchiderea ferestrei…

- Fostul presedinte al Universitatii Craiova, Sorin Cartu, a devenit tot mai vocal in aparitiile sale din presa de cand a parasit gruparea din Banie. Cum parcursul Stiintei a fost oscilant si declaratiile acestuia au fost acide. Ultimul jucator luat in colimator de „Sorinaccio“ a fost Nicusor Bancu, pe…

- Atacantul formatiei FCSB, Alex Baluta, a avut parte de o primire speciala din partea publicului din Banie, la meciul cu Universitatea Craiova, dupa ce in vara trecuta a ales sa semneze cu rivala din Capitala. Pe langa apostrofari, Peluza Nord Craiova l-a „atacat“ cu un mesaj si cu bancnote de un dolar…

- Finantatorul Universitatii Craiova, Mihai Rotaru, nu a mai glumit in acest mercato in privinta mutarilor. In primul rand a scapat de unii jucatori care nu mai puneau osul la treaba si ocupau cam degeaba locul in echipa, dar a „marcat“ si la capitolul achizitii. Astfel, dupa cooptarea lui Pyry Soiri…