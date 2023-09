Stiri pe aceeasi tema

- Cu bateriile incarcate in timpul pauzei competiționale echipele din Liga 1 reiau lupta pentru o poziționare cat mai buna in ierarhia momentului. Etapa a 9-a este deschisa, vineri, 15 septembrie, de duelul UTA – Universitatea Cluj (18:30), pentru ca ziua sa fie completata de un derby al marilor orgolii,…

- Rata natalitații a scazut dramatic in Japonia, la fel și numarul casatoriilor. Intr-o cultura cunoscuta pentru programul prelungit de munca, provocarile tinerilor de a-și forma relații amoroase au devenit o problema presanta. Așa ca mulți parinți au decis sa intervina.

- Ediția de Champions League 2023-2024 are dueluri extrem de atractive, precum Bayern Munchen - Manchester United și Napoli - Real Madrid, dar și o „grupa a morții”, compusa din PSG, Borussia Dortmund, AC Milan și Newcastle. ...

- Rivali pe postul de fundaș stanga la naționala Franței și convocați de Didier Deschamps la lotul vicecampioanei mondiale, Theo (25 de ani) l-a sunat pe Lucas (27 de ani) sa-l felicite pentru revenirea la echipa naționala și au vorbit despre duelul din grupele Ligii. Bilele din urna de la Monaco au configurat…

- Spectacolul din Liga Campionilor se apropie, dupa ce am aflat toate echipele calificate in faza grupelor. Prin urmare, s-au stabilit deja și grupele, in urma tragerii la sorți de joi și putem spune ca vom avea și in aceasta ediție meciuri unul și unul. Grupa F este una incredibila, pentru ca se vor…

- Joi a avut loc la Monte Carlo tragerea la sorți pentru grupele UEFA Champions League sezonul 2023/24. Cea mai interesanta grupa va fi F, unde se vor duela Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, AC Milan și Newcastle.

- Atacantul chilian Alexis Sanchez (34 de ani) a semnat un contract pe un an cu Inter Milano, unde revine dupa un sezon petrecut la Olympique Marseille, conform news.ro.Sanchez a mai jucat la Inter Milano in perioada 2019-2022, cand a evoluat in 109 meciuri, a marcat 20 de goluri, a acordat 23 de…

- Sandro Tonali (23 de ani) a costat-o pe Newcastle 70 de milioane de euro inclusiv bonusurile, AC Milan pastrand și 10% din suma unui viitor transfer. Tifosii rossoneri au reacționat urat și i-au insultat pe mijlocaș și pe patronul Gerry Cardinale pe rețelele de socializare. Italia a parasit Euro U21…