Liga 3 | ACSO Filiași a dezamăgit cu Gilortul. Lupta s-a relansat! ACSO Filiași avea nevoie de o victorie in partida de vineri, de pe teren propriu, cu Gilortul Targu Carbunești ca sa „inchida“ lupta pentru locul 2, care duce la barajul de promovare. Planurile și dorințele gazdelor nu s-au adeverit, gorjenii reușind sa se impuna cu 2-1 și astfel sa mențina suspansul. Confruntarea a contat pentru etapa a 7-a din play-off-ul Ligii 3, seria 7. Golurile invingatorilor au fost marcate de Bogdan Danaricu (’44, ’54). Doljenii au replicat prin Alex Fotescu (’85). ACSO Filiași a beneficiat și de o lovitura de la 11 metri, obținuta de Baidoo, dar Daniel Rogoveanu a șutat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

