Liga 1: Rapid – Gaz Metan 1-2. Antrenorul Ilie Poenaru a debutat pe banca tehnică a ardelenilor (Video) Rapid a fost invinsa de Gaz Metan, scor 1-2, intr-un meci disputat vineri seara, pe Arena Naționala, in etapa a 9-a a Ligii I. Formația medieșeana a deschis scorul in minutul 7, prin Yuri, acesta marcand cu o lovitura de cap. Gazele au restabilit egalitatea trei minute mai tarziu. Alexandru Albu a adus egalarea din lovitura libera. In minutul 62 spiritele s-au inflamat, iar meciul a fost intrerupt dupa ce suporterii au aruncat o petarda in teren. Marcatorul primului al meciului, Yuri, a acuzat probleme medicale. Gaz Metan a marcat golul victoriei in minutul 76. Vlad Morar a inscris golul victoriei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

