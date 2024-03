Stiri pe aceeasi tema

- Timp de aproape 10 ani, eu și soțul meu am dus o viața buna. Nu eram bogați, dar aveam intotdeauna suficient și ne distram foarte mult. El este american și ne-am cunoscut in timpul vacanței sale de lucru in Noua Zeelanda, țara mea de origine. Ne-am ințeles imediat. In 3 luni, locuiam impreuna, eram…

- 3 Sud Est continua sa fie una dintre cele mai populare formații de muzica dance de la noi, la mai bine de 25 de ani de la debut. Perioada in care Laurențiu Duța, Viorel Sipoș și Mihai Budeanu au lansat succese pe banda. Performanța unica, mai bine de 20 de melodii au atins primele locuri ale principalelor…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Lidia Fecioru rezolva multe probleme de sanatate cu remedii naturale. De aceasta data, bioenergoterapeuta a oferit un leac natural pentru carcei. Iata ce tratament folosește specialista!

- Avea doar 22 de ani și urma sa joace o nunta frumoasa, insa va fi petrecuta pe ultimul drum. Intreaga comunitate din satele Calugar și Calinești din raionul Falești, deplang decesul tinerei care a fost lovita mortal de o mașina, scrie tvn.md.

- Ana Baniciu a trecut prin clipe de panica in aeroport. Artista insarcinata in cinci luni și soțul sau, Edy Kovacs, au intampinat probleme la plecarea in vacanța. Iata prin ce au trecut cei doi.

- O autoplatforma s-a rasturnat, astazi, pe raza localitații Roșiori, județul Mehedinți. O persoana a fost ranita. Doua echipaje din cadrul Stației de Pompieri Vanju Mare au intervenit, cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD, la un accident rutier produs pe raza localitații Roșiori. Pentru…

- Lidia Fecioru a vorbit despre ceaiul care are o mulțime de beneficii pentru sanatate. Bioenergoterapeuta a explicat ca te scapa de carcei, opreste imbatranirea si ajuta inima. Iata despre ce bautura este vorba, dar și cat de benefica este!