Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Lidia Buble a fost condamnata definitive, vineri, de Curtea de Apel Bucuresti la un an inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimisa in judecata de DIICOT Ploiești pentru ca a mituit doi politisti de la Rutiera. Decizia Curții de Apel este definitiva. Citește și: Un albanez…

- Cantareata Lidia Buble a fost condamnata definitiv, vineri, la un an inchisoare cu suspendare, pentru ca a mituit doi politisti de la Rutiera pentru a nu fi testata cu aparatul etilotest, aceasta urmand sa presteze și munca in folosul comunitații timp de 90 de zile.

- Cantareata Lidia Buble a fost condamnata definitiv, vineri, de Curtea de Apel Bucuresti la un an inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimisa in judecata pentru ca a mituit doi politisti de la Rutiera pentru a nu fi testata cu aparatul etilotest. CAB a respins ca nefondat apelul depus…

- Cantareața Lidia Buble a fost condamnata definitiv , vineri, de Curtea de Apel Bucuresti la un an inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimisa in judecata de DIICOT. Artista a fost acuzata ca a mituit doi polițiști de la Rutiera pentru a

- Sentinta definitiva in dosarul in care cantareata Lidia Buble este acuzata de dare de mita. Curtea de Apel Bucuresti a decis condamnarea definitiva a cantaretei la un an de inchisoare cu suspendare. Hotararea de azi este definitiva. Amintim ca dosarul a fost solutionat initial de Tribunalul Bucuresti.…

- Cantareata Lidia Buble a fost condamnata definitiv, vineri, de Curtea de Apel Bucuresti la un an inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimisa in judecata de DIICOT pentru ca a mituit doi politisti de la Rutiera pentru a nu fi testata cu aparatul etilotest, transmite Agerpres. Potrivit…

- Cantareata Lidia Buble, 29 de ani, a fost condamnata definitiv vineri, 5 mai, de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul in care a fost trimisa in judecata de DIICOT pentru ca a mituit doi politisti de la Brigada Rutiera ca sa nu fie testata cu etilotestul, a informat Agerpres.Curtea de Apel a respins ca…

- Cantareata Lidia Buble a fost condamnata definitiv, vineri, de Curtea de Apel Bucuresti la un an inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimisa in judecata de DIICOT pentru ca a mituit doi politisti de la Rutiera pentru a nu fi testata cu aparatul etilotest.CAB a respins ca nefondat…