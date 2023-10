Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bacau a emis recent o hotarare intr-un caz de accident mortal care a avut loc pe 28 decembrie 2019, langa localitatea Ciobanuș. In urma acestui tragic incident, o femeie și fiul ei de doar 5 ani au pierit. Cauza accidentului a fost stabilita ca fiind starea avansata de ebrietate a șoferului…

- RESPINS…Vestile rele vin una dupa alta pentru cei 11 inculpati din dosarul de viol al Bratienilor de la Barlad. Tertipurile avocatesti nu reusesc sa amane sentinta, asa cum si-ar dori inculpatii. Astfel, ieri, magistratii Curtii de Apel Iasi au respins exceptiile invocate de acestia privind trimiterea…

- Fostul fotbalist Danut Lupu a fost condamnat definitiv, luni, de Curtea de Apel Bucuresti la 7 luni si 10 zile de inchisoare cu executare, dupa ce a fost prins conducand fara permis. ACTUALIZARE 14:50 Danut Lupu figureaza deja pe lista persoanelor urmarite, pe site-ul Politiei Romane. „Impotriva celui…

- Darius Valcov a fost condamnat definitiv de catre instanța suprema la șase ani de inchisoare intr-un dosar in care a fost trimis in judecata in mai 2015 și in care fusese condamnat in prima instanța la opt ani de inchisoare. Curtea Suprema din Italia a admis saptamana trecuta extradarea acestuia in…

- Liderul intemnitat al opozitiei ruse Aleksei Navalnii a admonestat vineri elita rusa pentru coruptia din randurile ei, exprimandu-si ura fata de aceia care au ratat oportunitatea istorica de a reforma societatea dupa caderea Uniunii Sovietice in 1991, relateaza Reuters, conform Agerpres.Intr-un eseu…

- Curtea Suprema de Casație a Italiei a respins ca inadmisibil recursul lui Darius Valcov fața de hotararea Curții de Apel din Napoli, care a decis predarea lui autoritaților din Romania, fostul ministru fiind condamnat la 6 ani de inchisoare in dosarul privind infracțiunile de trafic de influența și…

- Liderul opoziției ruse Alexei Navalnii a fost condamnat la inca 19 ani de inchisoare, in cadrul unui proces desfașurat intr-o colonie penala izolata, scrie BBC. Navalnii a fost gasit vinovat de inființarea și finanțarea unei organizații și a unor activitați extremiste. El neaga acuzațiile.