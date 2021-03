Liderul separatist de la TIRASPOL mulțumește ROMÂNIEI! Pentru vaccinuri Vadim Krasnoselski, liderul nerecunoscutei republici transnistrene, a revenit cu o noua postare in care a dat credit Romaniei pentru livrarea in regiune a primelor doze de vaccin. In urma cu o zi, el dezinformase intr-o postare pe rețelele sociale, spunand ca respectivele doze ar fi fost livrate de Organizația Mondiala a Sanatații. Record greu de egalat in ENERGIA romaneasca! Rovinariul a dat lovitura Liderul transnitrean a scris vineri pe canalul sau de Telegram ca cele 1.800 de doze de vaccinuri livrate in regiune au fost donate de Romania și și-a exprimat ”recunoștința” fața de gestul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

