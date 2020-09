Stiri pe aceeasi tema

- Trei lideri ai PSD Salaj au fost confirmati cu noul coronavirus si au ajuns la spital. Este vorba despre Tiberiu Marc – președintele Consiliului Județean Salaj (inca in funcție), vicepreședintele PSD Zalau și fostul prefect, Florin Florian. Toți trei au intrat in contact cu Marcel Ciolacu in urma cu…

- Potrivit INSP, in opt judete si in municipiul Bucuresti se inregistreaza o rata de incidenta cumulata peste 100 de cazuri la 100.000 locuitori. INSP adauga ca se inregistreaza un trend ascendent al infectarilor cu SARS-CoV-2 in 12 judete – Alba, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin, Ialomita, Ilfov, Maramures,…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD va modifica saptamana viitoare rectificarea bugetara in așa fel incat sa se revina la majorarea pensiilor cu 40%. Mai mult de atat, Ciolacu a anunțat ca vrea sa aloce sume suplimentare pentru autoritațile locale. De asemenea, promisiunile lui Ciolacu nu se opresc aici:…

- Motiune de cenzura nu va trece, anunta Victor Ponta. "Pro Romania are 24 de parlamentari și am vorbit cu toți cei 24 de parlamentari ca maine sa fim toți in sala și vom vota cu bila alba in urna alba și bila neagra in urma neagra, deci pentru demiterea Guvernului. Dar știu ca UDMR-ul susține Guvernul,…

- 60 de romani care lucreaza la o fabrica din Perthshire au fost testati pozitiv la COVID-19. Fabrica din Marea Britanie a fost inchisa, iar muncitorii se afla in autoizolare acasa. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca s-a autosesizat ca urmare a informațiilor aparute despre testarea pozitiva a…

- Romanii care calatoresc in Belgia vor avea nevoie de test COVID și trebuie sa intre in autoizolare. Potrivit MAE, masura este valabila pe tot teritoriul Romaniei. Comunicatul MAE In continuarea informațiilor referitoare la condițiile de intrare pe teritoriul Regatului Belgiei, Ministerul Afacerilor…

- Fractiunea parlamentara a Partidului Politic Sor condamna decizia, anuntata cu putin timp in urma de conducerea Legislativului, de a conditiona accesul deputatilor formatiunii in cladirea Parlamentului cu prezentarea testului negativ la COVID-19. Decizia vine dupa ce doi deputati ai fractiunii s-au…

- Raed Arafat a declarat la Digi24, ca situația ”incepe sa devina ingrijoratoare” din cauza crizei COVID-19 pentru ca secțiile ATI ale spitalelor din București care trateaza pacienți infectați cu coronavirus nu mai au locuri disponibile. Declarațiile au fost facute vineri seara: ””Spitalele de terapie…