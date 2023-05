Liderul cecen Ramzan Kadirov a confirmat ca are in plan inființarea unei armate private de mercenari care sa apere ”populațiile asuprite” din lume.Intr-un interviu pentru agenția de presa RIA Novosti, Kadirov a precizat ca mercenarii sai vor fi trimiși ”sa apere popoarele din țarile care se se autointituleaza ca fiind cele mai democratice. ”Luptatorii ar […] The post Liderul cecen Ramzan Kadirov dorește sa inființeze o armata de mercenari care ”sa apere popoarele din țarile democratice” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .