- Ramzan Kadyrov, liderul regiunii Cecenia a Rusiei și un aliat al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat sambata ca luptatorii ceceni au fost dislocați in Ucraina și i-a indemnat pe ucraineni sa-și rastoarne guvernul.

- Liderul de la Kremlin a anunțat la primele ore ale dimineții de joi o operațiune militara speciala in Ucraina. El a spus ca scopul este acela de a proteja cetațenii din Donbas, de a demilitarizara și denazifica Ucraina, dar nu de a ocupa teritoriile acestei țari, scriu agenții ruse Tass și RIA. Vladimir…

- UE ar trebui sa fie de data aceasta cinstita cand vorbește despre sancțiuni impotriva Rusiei, declara fostul președinte Traian Basescu. Eurodeputatul PMP crede ca obiectivul lui Vladimir Putin este ocuparea Ucrainei pana la gurile Dunarii. Vladimir Putin a semnat documentele prin care recunoaște…

- SUA a anuntat ca vor impune noi sanctiuni Rusiei, marti, dupa un raspuns initial prudent la ordinul presedintelui Vladimir Putin de a desfasura trupe ruse in doua zone separatiste din Ucraina. „Planuim sa anunțam noi sancțiuni impotriva Rusiei maine, ca raspuns la deciziile și acțiunile Moscovei de…

- Comandantii militari rusi ar fi primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, potrivit unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS . In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost…

- Riscul unei invazii a Rusiei in Ucraina este foarte ridicat, a declarat presedintele american Joe Biden. Liderul de la Casa Alba crede ca invazia e posibila in urmatoarele zile. Situatia din teren se mentine tensionata.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca nu ar fi intelept ca Rusia sa lanseze un conflict militar in Ucraina. Insa, daca se ajunge la un razboi, Turcia va face ceea ce este necesar ca membru NATO, transmite Reuters. Erdogan a spus, intr-un interviu televizat, ca l-a invitat pe Vladimir…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat joi ca ii revine Occidentului sarcina de a oferi Rusiei garantiile de securitate pe care tara sa le solicita si ca de aceasta vor depinde actiunile viitoare ale Moscovei, transmite Reuters. Putin a mai declarat ca NATO “a inselat” Rusia cu cinci…