Liderul asasinilor afaceristului sibian Adrian Kreiner, depistat la Miami

Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre cei trei barbați care au intrat in casa milionarului sibian Adrian Kreiner și l-au ucis in bataie ca sa le spuna unde ține banii, au fost arestați in Marea Britanie. Al treilea, Costinel Cosmin Zuleam, considerat liderul gruparii și cel care a pus totul la cale, e inca pe fuga și cautat in…

- Suspecții din cazul talhariei și uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au cazier. In anul 2020, Costinel Cosmin Zuleam a fost judecat pentru furt calificat dupa ce ar fi patruns prin efracție in centrul Telekom din centrul comercial Maximus din Murska Sobota, Slovenia, in noaptea de 27 ianuarie,…

- Doi dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost prinsi. Este vorba despre Minae Marian Crstian și Ghița Laurențiu, care se aflau in Regatul Unit. „In urma cooperarii polițienești internaționale, dintre autoritațile romane și cele din Ungaria, Franța, Regatul Unit…

- Magistratii din Sibiu au emis, duminica, mandate de arestare preventiva in lipsa pe numele celor trei suspecti in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, acestia fiind dati in urmarire de politisti. Tribunalul Sibiu a decis, duminica, sa admita propunerea de arestare preventiva a inculpatilor…

- Uniunea Europeana a generat in 2021 o cantitate de 188,7 kilograme de deseuri de ambalaje pe cap de locuitor, cu 10,8 kilograme mai mult decat in 2020, aceasta fiind cea mai mare crestere inregistrata in ultimii 10 ani, arata datele publicate joi de Eurostat, relateaza Agerpres. In total, Uniunea Europeana…

- Arbitrii Istvan Kovacs (39 de ani) și Marcel Birsan (41 de ani) au fost delegați de UEFA la doua meciuri internaționale care se vor disputa marți, 17 octombrie. Istvan Kovacs va arbitra Irlanda de Nord - Slovenia. Marcel Birsan va fi la centru la Scoția U21 - Malta U21 „Centralul” din Carei va arbitra…

- Decizia Consiliului European de a creste de la 705 la 720 numarul locurilor din Parlamentul European (PE) pentru urmatorul mandat a fost aprobata miercuri, 13 septembrie, de catre legislativul comunitar, relateaza Agerpres.Propunerea Consiliului European s-a bazat pe un raport al PE din iunie, care…