- Klaus Iohannis ramane cel mai popular politician roman, din top lipsind deținatorii altor funcții importante, dar regasindu-se parlamentari controversați, ca George Simion și Diana Șoșoaca.

- Avocații, jurnaliștii și judecatorii, ultimele locuri in topul increderii romanilor Avocații, jurnaliștii și judecatorii, ultimele locuri in topul increderii romanilor Un sondaj de opinie realizat la nivel național de Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie, arata ca șapte din zece romani considera…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), a declarat, sambata, ca preoții nu trebuie și nu au voie sa fie agenți electorali. Acesta a catalogat ca fiind „o mare eroare” incercarea unor politicieni de a se lipi de biserica și de a o maguli. ”Biserica nu are nevoie de validarea…

- Cel putin 215 milioane de doze de vaccin anti-Covid achizitionate de tarile UE in perioada de varf a pandemiei au fost aruncate intre timp, arata o analiza Politico, care estimeaza costul la 4 miliarde de euro. Analiza se bazeaza pe date incomplete, pentru ca unele tari au refuzat sa le faca publice,…

- Potrivit unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research la comanda News.ro in noiembrie 2023, Mircea Geoana conduce in clasamentul increderii in personalitați publice, urmat de Laura Codruța Kovesi și Emil Boc. Incredere personalitați publice Mircea Geoana conduce in clasamentul increderii cu 36.3%…

- Numarul de tranzacții imobiliare a crescut in luna octombrie la nivel național cu aproape 13% comparativ cu septembrie 2023 și cu aproape 9% fața de luna octombrie a anului trecut. Octombrie a fost de departe cea mai buna luna din acest an pentru piața imobiliara din Romania din punctul de vedere al…