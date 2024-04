Stiri pe aceeasi tema

- Cluj-Napoca, in topul orașelor in care este greu sa parcheziCuj-Napoca se regasește pe un loc fruntaș intr-un top nu tocmai onorant: cel al orașelor in care gasești cel mai greu un loc de parcare, potrivit unui sondaj realizat de storia.ro. Analiza cuprinde nivelul de dificultate cu care locuitorii…

- Polițistul-activist Marian Godina se pregatește pentru turneul de comedie de la Cluj de la sfarșitul lunii martie și nu a ezitat sa faca puțin haz de necaz pe seama prețurilor extrem de mari la cazarile clujene.Preturile la cazarile din Cluj-Napoca au cunoscut o crestere semnificativa in ultimul timp.…

- Clujenii arata ca nu iși uita doamnele/domnișoarele de 8 martie, iar orașul de pe Someș s-a clasat in top in ceea ce privește numarul comenzilor de flori de Ziua Femeii in regiunea Europei de Sud-Est.

- Aeroportul International “Avram Iancu” din Cluj-Napoca are o noua platforma pentru stationarea aeronavelor, care a fost inaugurata joi. “Noua platforma, cu 4 locuri de stationare, a fost realizata din fonduri europene prin Programul Operational Infrastructura Mare. Valoarea totala a proiectului a fost…

- Numarul locurilor de parcare continua sa se reduca dramatic in Cluj-Napoca, iar Primaria nu vine cu alternative pentru riverani. Curg sesizarile de la clujenii care solicita administrației locale „alternative reale” la locurile de parcare care dispar din zona ultracentrala. Mulți clujeni ce autoritaților…

- Scandalurile pe locurile de parcare continua la Cluj-Napoca, iar Primaria va trebui sa rezolve curand diverse situații dupa ce au inceput sa curga sesizarile pe acest subiect. In Manaștur un clujean se plange ca unui vecin i s-ar fi atribuit un loc de parcare supradimensionat.„Nu ințeleg cum pe strada…

- Situație tragi-comica la Cluj-Napoca, pe strada Govora, unde un șofer de 80 de ani nu s-a incadrat bine pe o alee, i-a ”cazut” roata in gol și a cazut cu mașina, in lateral, intr-un acces de garaj. Polițiștii spun ca șoferul nu era sub influența bauturilor alcoolice, menționeaza cluj24.ro . In urma…

- Un nou transport de pietre de mina extrem de valoroase, care trebuiau sa ajunga in strainatate, a fost descoperit de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj Napoca, impreuna cu cei din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Aeroport Cluj. In 16 ianuarie au fost…