Stiri pe aceeasi tema

- Romania va pierde intre 700 de milioane si 3,2 miliarde de euro, din PNRR, daca abandoneaza jalonul privind pensiile speciale, a aratat europarlamentarul PNL Cristian Busoi intr-un interviu pentru PSNews. De mai multe zile, lideri ai coalitiei majoritare sugereaza ca acest jaon ar putea fi abandonat,…

- Coaliția de guvernare mai are cateva zile la dispoziție ca sa rezolve problema pensiilor speciale. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a spus, aseara, la TVR Info, ca nu exista o cale de mijloc și condițiile Comisiei Europene sunt clare.

- Pensii 2023: Romania a trimis din nou un memoriu la Comisia Europeana, legat de pensiile speciale. Marcel Bolos precizeaza ca termenul pentru legea pensiilor speciale este luna iunie. Romania a trimis o scrisoare Comisiei Europene dupa ce a venit acel raport al Bancii Mondiale cu privire la reforma…

- Social-democratii au precizat marti ca grupul de lucru format din ministrii care gestioneaza pensii speciale va propune un set de amendamente care sa transpuna recomandarile Bancii Mondiale si ale Comisiei Europene in privinta acestor pensii, iar decizia finala va fi luata in coalitia de guvernare.…

- "Referitor la reforma pensiilor speciale lucrurile sunt cat se poate de simple. Grupul de lucru, format din miniștrii care gestioneaza pensii speciale, va propune un set de amendamente care sa transpuna recomandarile Bancii Mondiale (BM) și ale Comisiei Europene (CE) in aceasta chestiune. Romania nu…

- Deputatul PNL Raluca Turcan, fost ministru al Muncii a declarat luni, despre pensiile speciale, ca ceasul ticaie, pentru ca deadline-ul pentru adoptarea proiectului privind pensiile speciale era sfarsitul anului trecut. Ea a aratat ca proiectul trebuie sa fie constitutional, pentru ca Comisia Europeana…

- Liderii coaliției de guvernare au stabilit calendarul adoptarii noilor legi ale educației. Potrivit deciziei luate la Palatul Victoria, noile acte normative ar trebui sa primeasca votul final din partea Parlamentului pana cel tarziu pe 15 februarie și trimise Parlamentului. Votul final in forul legislativ…

- Liderii PSD, PNL și UDMR se reunesc, saptamana aceasta, in prima ședința a Coaliției din 2023. Pe agenda de lucru se afla masuri legate, in principiul, de economie. Conform unor surse din coalitie obiectivul pentru acest an al celor trei partide de la guvernare ar fi sa tina inflatia sub control.Noi…