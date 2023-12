Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a ONU urmeaza sa voteze marti o rezolutie fara caracter obligatoriu prin care se cere "o incetare imediata a focului umanitar" in Gaza - un apel pe care Consiliul de Securitate, paralizat, nu a reusit sa il faca pana acum, transmite France24.Foametea se agraveaza in randul palestinienilor…

- Guvernul israelian l-a acuzat, sambata, pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ca este de partea Hamas, in contextul in care inaltul oficial portughez a cerut o incetare a focului in Gaza, transmite EFE, potrivit Agerpres.

- Un responsabil palestinian a declarat pentru AFP ca armistitiul din Fasia Gaza, prevazut initial pentru joi, a fost amanat din cauza discutiilor "de ultima ora" privind "numele ostaticilor israelieni si modalitatile predarii lor" catre o terta parte.

- Dupa cinci saptamani de dificile negocieri, guvernul israelian a aprobat miercuri seara acordul ce prevede eliberarea a 50 ostatici luați de Hamas in atacul din 7 octombrie contra Israelului, in schimbul unei incetari a focului de patru zile in Fașia Gaza. Urmeaza a fi eliberați 30 de copii și 20 de…

- Intr-un comunicat emis miercuri dimineața, s-a menționat ca operațiunile militare vor fi suspendate temporar, iar primii ostatici sunt așteptați sa fie eliberați in 48 de ore de la incheierea acordului. Hamas a confirmat acordul, adaugand ca 150 de femei și copii palestinieni vor fi eliberați din inchisorile…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins din nou, luni, ideea unei incetari a focului in Fasia Gaza in absenta eliberarii ostaticilor rapiti de miscarea islamista palestiniana Hamas. „Nu va exista nicio incetare a focului, nicio incetare generala a focului in Gaza fara eliberarea ostaticilor…

- Joe Biden, interpelat miercuri in cadrul unei reuniuni politice privind conflictul dintre Israel si Hamas, s-a declarat in favoarea unei „pauze” pentru a permite „prizonierilor” sa paraseasca enclava, scrie AFP. Presedintele american, care candideaza pentru un al doilea mandat, vorbea la un eveniment…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a discutat despre eforturile de incetare a focului pentru enclava palestiniana asediata Gaza cu un lider al grupului militant Hamas, Ismail Haniyeh, informeaza dpa citand presedintia turca, potrivit Agerpres.Turcia lucreaza pentru o incetare a focului "cat mai curand…