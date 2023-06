Licitatii Constanta: O firma din Santana de Mures executa lucrari de reparatii la Garda de Coasta (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei informații venite de la o nava comerciala, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, au descoperit, luni, pe Marea Neagra, la 7 mile marine est de localitatea Sulina, o mina marina, care s-a retras in apele teritoriale ale Ucrainei, informeaza Poliția de Frontiera.„Polițiștii…

- Contractul are data 2 mai a.c., valoarea acestuia este de 410.806 lei, ofertant castigator fiind firma BLC Autohouse Leader SRL. CS BUS SA Constanta, in calitate de autoritate contractanta, a atribuit contractul "Senzori pentru autobuzeldquo;, achizitia fiind atribuita prin anunt de atribuire la anunt…

- Contractul are data 25 aprilie a.c., valoarea acestuia este de 57.827 lei, ofertant castigator fiind firma Pragma Computers SRL. Autoritatea Navala Romana, in calitate de autoritate contractanta, a atribuit contractul "Subscriptie PRTG XL1 inclusiv mentenanta 12 luni ldquo;, achizitia fiind atribuita…

- Valoarea totala a achizitiei este de 5.349.220,68 lei Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit un contract in ceea ce priveste lucrarile de reparatii capitale la pasajul Baza Tehnica si modernizarea retelei de iluminat, cu tot cu organizarea de santier. Valoarea…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au desfasurat, in zilele de 21 si 23 aprilie, mai multe actiuni pe linia prevenirii si combaterii braconajului piscicol, ocazie cu care au intocmit 3 dosare penale si au descoperit si ridicat peste 1.000 metri plase, unelte de pescuit si 120 kg de…

- Valoarea totala a contractului este de 718.977,5 lei, ofertant castigator fiind firma Sorena SA. Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritimeldquo; SA Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Reparatii planificate la nava colector Nicolae Zeiculdquo;, achizitia fiind atribuita…

- Peste 65.000 de pachete de țigari marcate necorespunzator au fost descoperite, miercuri, pe raza județului Constanța, conform unui comunicat de presa transmis de Garda de Coasta. “Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit pe raza județului Constanța, intr-o autoutilitara și la…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, doi cetateni sirieni care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Romania, din Republica Bulgaria, ascunsi in remorca unui autocamion., transmite Garda de Coasta. In data de 19.03.2022,…