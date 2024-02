Stiri pe aceeasi tema

- Contractul a fost adjudecat la o valoare totala de 657.968,43 de lei fara TVA, adica peste 130.000 de euro.Sade Global SRL si a adjudecat de la Primaria Murfatlar contractul vizand lucrarile de reabilitare energetica moderata la Scoala generala din Siminoc. Informatia a fost publicata in Sistemul Electronic…

- Contractul are o valoare de 265.000 lei fara TVA Asociatii si administratorii firmei sunt: Calota Constantin Emilian 90 si Calota Rodica Narcisa 5 . Barbatul are si calitatea de administrator Acestia mai figureaza in CEC Arhitectura SRL, CEC Dental Clinic SRL si Cec Design Construct SRL Potrivit www.termene.ro,…

- O firma din Timișoara se va ocup de reparațiile curente la imobilele din sistemul educațional al orașului. Pentru lucrarile prestate, aceasta poate primi pana la 9,6 milioane de lei, in urma unui contract cadru pe doi ani de zile. Lucrarile efectuate in trecut de societatea Colterm vor fi preluate de…

- Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Gherla anunța finalizarea activitaților proiectului „Amenajarea de sensuri unice și parcari de biciclete in Municipiul Gherla, in preajma gradinițelor, școlilor, liceelor” – cod SMIS 155726. Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțari nerambursabile…

- Inceputul anului școlar 2023- 2024 a gasit unitațile de invațamant din municipiul Bacau cu bugete triple fața de anul 2020-2021 și dotari de ultima generație necesare pentru o mai buna desfașurare a actului educațional. „Am alocat anul acesta aproape 31 de milioane de lei pentru capitolul invațamant!…

- Primaria Bucecea: Anunț important despre un proiect care vizeaza dotarea școlilor din oraș Comunicat derulare proiect „Asigurarea participarii la un proces educational de calitate, modern si incluziv prin dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din Orasul Bucecea, Judetul…

- Ministerul Apararii ndash; Unitatea Militara 02154 Constanta a incheiat un contract in valoare de 247.468 de lei, fara TVA, cu societatile: Banilevici Junior, Regency Project SRL si Electro Plus SRL. Obiectul achizitiei este furnizare mobilier si echipamente de uz casnic necesar dotarii caminelor militare…

- Primaria comunei Grindu, judetul Tulcea, a incheiat cu firmele Socub SRL si Office Pro Media SRL un contract in valoare de 264.373,50 de lei, fara TVA. Contractul prevede achizitia de mobilier si materiale didactice si este impartit in loturile: Lot 1 ndash; Mobilier si materiale didactice sali clasa;…