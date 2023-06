Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 3 anunta pe SEAP licitatie pentru lucrari de modernizare si reconfigurare a infrastructurii pietonale, la o valoare totala estimata de 26.071.915 lei, potrivit Agerpres.Licitatia se desfasoara prin procedura simplificata, iar criteriul de atribuire il reprezinta pretul cel mai…

- Gradinița din comuna Garbova va fi reabilitata termic print-o investiție de peste 1,1 milioane de lei. Licitație, in SEAP Gradinița cu Program Normal din comuna Garbova urmeaza sa fie renovata și reabilitata termic printr-o investiție de peste 1,1 milioane de lei. Primaria comunei Garbova a lansat,…

- Implementarea unui sistem de bike sharing pe lotul II de mobilitatea din Alba Iulia: Licitația de peste 5 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Implementarea unui sistem de bike sharing pe lotul II de mobilitatea din Alba Iulia: Licitația de peste 5 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului…

- Peste 9.3 milioane de lei pentru modernizarea strazilor din Calnic: Licitația, lansata in SEAP Peste 9.3 milioane de lei pentru modernizarea strazilor din Calnic: Licitația, lansata in SEAP Primaria Calnic a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru execuția lucrarilor…

- Camera Deputaților cumpara 262 de scaune din piele naturala, o canapea și doua fotolii din piele, dar și 40 de masuțe de cafea. Valoarea estimata este de aproape 1,3 milioane de lei. Camera Deputaților cumpara 262 de scaune din piele naturala tratata antibaccterian și antiviral, clasa Premium. Scaunele…

- Camera Deputaților a lansarea in SEAP o licitație pentru achiziționarea de mobiler. Mai exact, este vorba despre o comanda de 262 de scaune din piele naturala, o canapea și doua fotolii de piele, dar și 40 de masuțe de cafea. Valoarea achiziției este de 1,3 milioane de lei.

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut la finalul lunii februarie cu 9,874 miliarde euro, de la 31 decembrie 2022, la 154,43 miliarde euro. ”In perioada ianuarie – februarie 2023, datoria externa totala a crescut cu 9,874 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 106,575…

- Primaria comunei Poșaga a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru atribuirea contractului in vederea modernizarii infrastructurii rutiere locale. Valoarea totala estimata a contractului propus este in valoare de 7.229.832 de lei, fara TVA. Proiectul vizeaza…