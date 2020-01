Seful guvernului libian de uniune nationala (GNA), Fayez al-Sarraj, a cerut desfasurarea unei ''forte internationale de protectie'' in Libia in cazul in care maresalul Haftar va relua ostilitatile, solicitare care survine in ajunul unei conferinte internationale pentru relansarea procesului de pace in aceasta tara, relateaza duminica AFP.



"In cazul in care Khalifa Haftar nu pune capat ofensivei, comunitatea internationala va trebui sa intervina cu o forta internationala pentru a proteja populatia civila libiana", a spus el intr-un interviu acordat cotidianului german…